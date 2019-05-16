Мы были шокированы: поразительная история кота-путешественника

Кот преодолел 300 километров, чтобы вернуться домой (Коллаж РБК-Украина)

Кот самостоятельно преодолел 300 километров между Луцком и Львовом

Черного кота Мурчика предыдущий хозяин называл "кот, который пал с неба", потому что домашний питомец в прямом смысле свалился к нему в дом через камин, а до этого его в селе никто раньше не видел. Но эта история в биографии удивительного кота не единственная, рассказали в сюжете "Сегодня".

Когда первый хозяин собрался ехать на заработки, он принес Мурчика в Лаврский мужской монастырь, где кот прожил восемь лет. Отец Теодор привязался к черному коту и когда собрался переезжать на службу в Луцк, попросил настоятеля отпустить Мурчика с ним.

"По благословению настоятеля этого котика он мне дал. И он как пассажир авто сюда приехал, и через некоторое время пропал, что мне было очень обидно. И я, конечно, начал просить о помощи Святого Мартина из Лимы, который заботится о бродячих котах", – рассказал священник Теодор Лев.

Кота искали почти месяц, а потом он вдруг появился, но не в Луцке, а возле входа в Лаврский мужской монастырь во Львовской области. Он просто сел на ступеньки возле входа и ждал, пока ему откроют двери.

Кот-путешественник Мурчик (скриншот из видео)

Сначала в монастыре не были уверены, что это Мурчик, так как кот был изможденным, напуганным и очень исхудавшим. А потом смогли определить по белым лапкам и пятну на животе, что это действительно Мурчик.

"Если кто-то из нас делал резкое движение рукой или ногой, он мог накинуться – настолько был перепуган. И очень исхудавший был, его сложно было узнать", – рассказал монах Орест Дверницкий.

Служителя монастыря были шокированы. Как Мурчик смог запомнить дорогу и как смог преодолеть почти 300 километров, из одной области в другую – неизвестно.

"Та мы вообще были шокированы, что он пришел. Ну и радость большая была. Все вышли, мы аж плакали", – рассказала кухарка монастыря Ольга Яворская.

Кот Мурчик проделал путь в 300 километров, чтобы вернуться домой (YouTube/Сегодня)

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