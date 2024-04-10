НАУ отримав нового ректора. Хто така Ксенія Семенова

Новим ректором Національного авіаційного університету - НАУ - стала Ксенія Семенова.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про призначення та нову очільницю НАУ.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Ксенії Семенової у Facebook, офіційний сайт Київської міської ради.
Про своє призначення на посаду Семенова розповіла у соціальній мережі Facebook.
"Від сьогодні я виконую обов'язки ректорки НАУ. Це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти й науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради", - наголосила жінка.
Вона додала, що її можна вважати "спадковою освітянкою".
"Знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", - наголосила Ксенія.
Вона нагадала, що із кількома активними людьми пробувала робити зміни в НАУ "року так з 2015" і ніколи не була "поза контекстом".
"Але тоді не було на це волі держави. Тепер позиція держави по НАУ - робити хороший інженерний університет. Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення", - поділилась нова очільниця університету.
Вона уточнила, що голова наглядової ради - Петро Чернишов - людина "також із наукової родини, але із бізнесу".
З боку уряду цей "проект" координує Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається - всі у державі.
"Все схоже на момент "коли, якщо не зараз". В НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно опертися. Все має вийти. Приєднуйтесь", - підсумувала Семенова.
Допис Ксенії Семенової (скріншот: facebook.com/shelevytska)
Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".
Вона народилася 3 березня 1990 року у Кривому Розі. Одружена, виховує доньку Соломію.
У 2013 році закінчила навчання за напрямом "Електронні пристрої та системи", у 2016 - за освітньо-професійною програмою кандидатки наук у Національному авіаційному університеті.
З 2015 по 2018 рік працювала керівницею напряму в українській секції IEEE, що є найбільшою у світі професійною технічною організацією, яка займається просуванням технологій.
З 2017 по 2019 рік була інженером у компанії Radionics у напрямку алгоритмів обробки сигналів та симуляції сигналу радарів.
З 2017 по 2021 рік очолювала комунікації у мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP, що займається бізнес-освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України.
З 2019 року - помічниця народного депутата Романа Грищука, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти, а також адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу комітету.
Депутаткою Київради Семенова була обрана у 2020 році. Вона увійшла також до Постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг - стала заступницею голови цієї комісії.
З 2021 року - директорка освітніх програм в бізнес-інкубаторі YEP.
24 лютого 2022 року стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", який спеціалізується на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності.
У 2023 році стала учасницею програми Young Elected Politicians та представляла Україну та Київ на 156 пленарному засіданні Комітету регіонів у Брюсселі.
28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію НАУ на тлі великої кількості скарг і скандалів.
На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.
Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.
Виходячи з цього, вищий навчальний заклад буде поділений на два інших:
Радником міністра освіти й науки Оксена Лісового з питань розвитку НАУ було призначено екс-президента "Київстару" Петра Чернишова.
Разом із розпорядженням про реорганізацію, МОН анонсувало, що планує:
Водночас у Міносвіти наголосили, що "реорганізація закладу не вплине на умови праці й рівень заробітних плат освітніх працівників, однак призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів, що є вкрай необхідним для ефективної трансформації закладу".