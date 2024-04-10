НАУ получил нового ректора. Кто такая Ксения Семенова

Сообщение о назначении

О своем назначении на должность Семенова рассказала в социальной сети Facebook.

"С сегодняшнего дня я исполняю обязанности ректора НАУ. Это впервые, когда такое решение Министерство образования и науки принимает на основе рекомендации Наблюдательного совета", - подчеркнула женщина.

Она добавила, что ее можно считать "наследственным педагогом".

"Знаю, что такое атмосфера научного поиска с детства, и что такое ГВФ тоже знаю с дошкольного возраста. Но я не человек этой системы. Я не понимаю ценности формальных титулов, за которыми ничего не стоит, жесткой иерархии, статусности, неуместной бюрократии, приписывания в статье ничего не писавших авторов плагиата", - подчеркнула Ксения.

Она напомнила, что с несколькими активными людьми пыталась совершать изменения в НАУ "года эдак с 2015" и никогда не была "вне контекста".

"Но тогда не было на это свободы государства. Теперь позиция государства по НАУ - делать хороший инженерный университет. Наблюдательный совет настоящий, он работает и он принимает решения", - поделилась новая глава университета.

Она уточнила, что председатель наблюдательного совета - Петр Чернышов - человек "также из научной семьи, но из бизнеса".

Со стороны правительства этот "проект" координирует Михаил Федоров. Следят за происходящим - все в государстве.

"Все похоже на момент "когда, если не сейчас". У НАУ крутой потенциал и очень больно было смотреть последние 10 лет, как университет уничтожают. Теперь огромное количество профессионалов и выпускников НАУ готовы присоединиться к реформе университета. Есть люди внутри, на которых не страшно опереться. Все должно получиться. Присоединяйтесь", - подытожила Семенова.

Публикация Ксении Семеновой (скриншот: facebook.com/shelevytska)

Жизненный путь и достижения Ксении Семеновой

Ксения Семенова - выпускница и преподавательница НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".

Она родилась 3 марта 1990 года в Кривом Роге. Замужем, воспитывает дочь Соломию.

В 2013 году закончила обучение по направлению "Электронные устройства и системы", в 2016 - по образовательно-профессиональной программе кандидата наук в Национальном авиационном университете.

С 2015 по 2018 год работала руководительницей направления в украинской секции IEEE, являющейся крупнейшей в мире профессиональной технической организацией, занимающейся продвижением технологий.

С 2017 по 2019 год была инженером компании Radionics в направлении алгоритмов обработки сигналов и симуляции сигнала радаров.

С 2017 по 2021 год возглавляла коммуникации в сети академических бизнес-инкубаторов YEP, которая занимается бизнес-образованием для молодежи и развивает предпринимательскую экосистему Украины.

С 2019 года - помощница народного депутата Романа Грищука, председателя подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования, а также адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза комитета.

Депутатом Киевсовета Семенова была избрана в 2020 году. Она вошла также в Постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг - стала заместителем председателя этой комиссии.

С 2021 года - директор образовательных программ в бизнес-инкубаторе YEP.

24 февраля 2022 года стала соучредительницей благотворительного фонда "Солом'янські котики", специализирующегося на тактической медицине, гуманитарном разминировании, авто для военных и организации пунктов несокрушимости.

В 2023 году стала участником программы Young Elected Politicians и представляла Украину и Киев на 156 пленарном заседании Комитета регионов в Брюсселе.

Что известно о реорганизации НАУ

28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию НАУ на фоне большого количества жалоб и скандалов.

В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которому неоднократно предъявлялись обвинения в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.

Исходя из этого, высшее учебное заведение будет разделено на два других:

Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ)

отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий)

Советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:

выдать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения

создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и последующего функционирования)

В то же время в Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что крайне необходимо для эффективной трансформации заведения".