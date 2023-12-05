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Допомагав РФ провести "референдум". Ректор відомого ВНЗ у Луганську отримав 10 років в'язниці

Луганськ, Вівторок 05 грудня 2023 13:24
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Допомагав РФ провести "референдум". Ректор відомого ВНЗ у Луганську отримав 10 років в'язниці Фото: Офіс генпрокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ректор захопленого "Луганського університету ім. Даля" Віктор Рябічев, який допомагав організувати так званий "референдум" визнано винним у пособництві окупантам. Він отримав 10 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в суді прокурор довів, що ректор так званого "Луганського університету ім. Володимира Даля" брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму.

"У липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого "другого складу громадської палати "ЛНР". На ньому було прийнято рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання "ЛНР" до РФ", - розповіли в Офісі.

Крім тогго, він надав приміщення навчального закладу для голосування і розміщення так званої "виборчої комісії".

"В день "волевиявлення" засуджений голосував на "камеру". В пропагандистському відео незаконний референдум - довгоочікувана подія для громадськості Луганська та студентів університету", - пишуть прокурори.

За даними російських пропагандистів, мова йде про Віктора Рябічева, який наразі знаходиться на окупованій РФ території.

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