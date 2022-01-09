Натуральное мыло дома: названы легкие способы приготовления

В настоящее время многие люди предпочитают делать свои собственные шампуни, кремы и косметику, чтобы сократить использование косметических продуктов с химическими веществами, которые могут нанести вред коже.

5-Minute Crafts рассказали, как сделать мыло в домашних условиях с помощью натуральных элементов.

Мыло в форме булочки с корицей

Что вам понадобится:

1 стакан растопленного белого глицерина

4 капли коричневого растительного красителя

1 чайная ложка ванильной эссенции

2 столовые ложки порошка корицы

1 прямоугольная силиконовая форма

Приготовление:

1. В стеклянной емкости смешайте жидкий глицерин с пищевым красителем и щепоткой порошка корицы. Налейте жидкость в силиконовую форму - это должен быть очень тонкий слой, примерно 0,5 сантиметра.

2. Посыпьте всю поверхность порошком корицы. Дайте ему затвердеть в течение как минимум 1 минуты. Важно, чтобы перед расформовкой консистенция стала мягкой.

3. Выньте его из формы и разрежьте пополам обычным ножом или ножом для пиццы.

Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)

4. Аккуратно скатайте каждый слой мыла.

5. Соедините ванильную эссенцию с небольшим количеством корицы и с помощью тонкой кисточки украсьте поверхность мыла.

6. Налейте на мыло немного белого глицерина, чтобы казалось, как будто это глазурь на булочке с корицей.

Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)

Мыло в форме меда

Что вам понадобится:

1 небольшой прямоугольный стеклянный контейнер

1 кусок пузырчатой пленки (размер стеклянной тары)

1 ½ чашки расплавленного прозрачного глицерина

½ стакана меда

Приготовление:

1. Накройте внутреннюю часть стеклянной емкости пузырчатой пленкой.

2. Влейте растопленный прозрачный глицерин. Можно добавить несколько капель ванильной эссенции или миндального масла.

2. Добавьте мед и перемешайте его деревянной ложкой. Надо подождать, пока не затвердеет. Это займет не менее 24 часов.

3. Выньте кусок мыла из формы и аккуратно снимите пластик. Нарежьте его прямоугольниками или любой формы, которая вам нравится.

Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)

Мыло с целыми бутонами роз

Что вам понадобится:

1 цилиндрический картонный контейнер

1-2 чашки целых бутонов роз

2 стакана расплавленного прозрачного глицерина

Приготовление:

1. Наполните картонный контейнер бутонами роз. Для более интенсивного аромата можно добавить в цветы несколько капель эссенции розы, ванили или жасмина.

2. Налейте внутрь жидкий глицерин. Дайте ему затвердеть не менее 24 часов.

3. Вытяните затвердевший кусок мыла. Нарежьте его ломтиками шириной около 1 сантиметра.

Приготовление домашнего мыла (фото: 5minutecrafts.site)