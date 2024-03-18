Натуральний чи сухий: ветеринар розповіла, який корм кращий для котів

Коли власники вибирають корм для котів, вони часто не знають, якому з них надати перевагу: вологому чи сухому. Оптимальний корм для котів має бути зручним у використанні та викликати апетит у вашого улюбленця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Pet md .

Натуральний чи сухий

Приготування їжі для котів в домашніх умовах має певні переваги, адже так ви можете повністю контролювати всі інгредієнти.

Якщо у вашого кота харчова алергія або непереносимість, з домашньою їжею ви досить легко уникнете тригерів.

Ветеринар Дженніфер Коутс розповіла, що їжа для котів не обов’язково корисніша за корми. Все тому, що існують органічні корми, які не поступаються натуральним.

Вони також не містять штучних барвників, ароматизаторів та консервантів і виготовлені з натуральних інгредієнтів.

Преміальні ветеринарні корми виготовляються за найсуворішими стандартами контролю якості, щоб уникнути перехресного забруднення, яке може призвести до загострення симптомів.

Збалансоване харчування

Якщо ви годуєте кота натуральною їжею, то варто постійно думати про збалансоване харчування. Надлишок або нестача поживних речовин може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Багато рецептів домашніх кормів для котів містять замало або забагато однієї чи кількох важливих поживних речовин.

Потрібно використовувати рецепти, схвалені ветеринаром. Саме ці фахівці можуть розробити рецепти, які враховують вік, вагу та будь-які проблеми зі здоров’ям вашого улюбленця.

Одна з головних переваг сухого корму - простота зберігання та використання. Він легко може пролежати в мисці цілий день і не зіпсуватися. Отже, ваш кіт може часто їсти невеликими порціями, що ідеально відповідає нормам здорового харчування.

Правильно розроблений сухий корм допомагає підтримувати здоров’я зубів кота завдяки помірній абразивності поверхні крокет, що сприяє контролю утворення зубного каменю.

Розмір і форма подушечок корму може відрізнятися і залежати від того, для якої породи котів призначений корм. Не забувайте про те, що кіт має мати доступ до свіжої питної води на постійній основі.

Часто практикується змішане харчування, коли основою раціону виступає, наприклад, сухий корм для котів, і паралельно дається ще й вологий як ласощі або доповнення до харчування. У такому разі краще купити корм для кішок з однієї лінійки.