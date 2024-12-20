Нацвідбір на Євробачення: Тесленко влаштував скандал і висунув ультиматум через Enleo, який любить російську музику

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення не обходиться без скандалів. Спочатку один з учасників, співак Enleo, заявив, що любить російську музику, а тепер інший, артист Teslenko, висунув ультиматум - якщо його конкурент потрапить до шортлиста, то сам він відмовиться від участі.
Що відомо про скандал та чому команді Teslenko довелося виправдовуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, після ракетного удару, який вранці 20 грудня влаштувала РФ, Олександр Крижевич, продюсер Олександра Тесленка (Teslenko), зробив публічну заяву. Він висловився про скандал з Enleo та від імені свого артиста сказав про його подальшу участь в Нацвідборі.
Тесленко відмовляється від участі в Нацвідборі, але є умова (скріншот)
"Це стало останньою краплею для прийняття такого важкого рішення. Ми довго думали з Тесленко та намагалися якось у себе в голові скласти виправдання замовчування проблеми толерування російської музики серед молоді одним з учасників Нацвідбору" - написав Крижевич.
Що сказав продюсер Тесленка (скріншот)
"Я не знаю, чи є ми в шортлисті, але ми публічно знімаємо свою кандидатуру з конкурсу, якщо там буде цей учасник. Тому що окрім правил є ще етичний код Євробачення. А беручи участь в цьому ми наче підтверджуємо, що це є нормою", - додав він.
Тесленко та його продюсер влаштували скандал (скріншот)
Тесленко "репостнув" Stories продюсера, чим підтвердив правдивість його заяв. Втім, після цього Telegram-канали пригадали, що приблизно рік тому сам співак потрапив у скандал через іншу фанатку російської музики - блогерку Анну Алхім. Вона влаштовувала "новорічний корпоратив", на якому співала треки зрадниці Анни Асті (переклавши їх українською).
Втім, захід отримав чимало критики від мережі, як і сама Алхім та всі, хто брав в ньому участь. І нині команді Тесленка довелося пояснювати свій вчинок.
"Наша комунікація з Алхім була на благодійному заході де було зібрано понад 2 мільйонів гривень на ЗСУ. На цьому виступі Саша співав свій репертуар, який є виключно україномовним. Я розумію, що у деяких буде спроба натягнути сову на глобус, але це не співпідставні речі", - заявили у коментарі "Музвару" представники артиста.
Чи дійсно Тесленко відмовиться від Нацвідбору, якщо в шортлист потрапить Enleo, та як сам артист, який говорив про любов до російської музики, відреагує на такий ультиматум - поки що невідомо.
До речі, раніше Тіна Кароль відреагувала на скандал навколо Enleo.
Окрім цього читайте, хто потрапив до лонглиста Нацвідбору на Євробачення.
Під час створення матеріалу було використано матеріали: Instagram Тесленка та його продюсера, Telegram-канал "Музвар".