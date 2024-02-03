Нацотбор на Евровидение 2024: яркое выступление Jerry Heil и Alyona Alyona (видео)
Jerry Heil и Alyona Alyona выступили в Нацотборе на Евровидение 2024, и зажгли сцену конкурса исполнением песни "Teresa & Maria".
РБК-Украина (проект Styler) предлагает насладиться выступлением певиц, которым букмекеры и некоторые юзеры предсказывают победу.
Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед.
Певицы "искренне верят в победу правды", однако "в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединенными и будем слаженно".
Андрей Данилко после выступления сказал, что ему "не хватает взаимодействия между певицами", но сказал, что их песня очень "актуальна сегодня".
Джамала отметила качественный продакшн трека, а также яркие куплеты и припев.
Сергей Танчинец сказал, что эта песня - хит, от которого у него муравьи.
"Увидят ли в Европе в припеве религиозный подтекст, не знаю. Но песня мощная", - добавил он.
Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.
Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.