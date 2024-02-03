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Нацвідбір на Євробачення 2024: де дивитися фінал, як голосувати і хто переможе

Хто переможе у фіналі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Сьогодні, 3 лютого, українці дізнаються, хто представлятиме нашу країну на Євробаченні. Фінал Нацвідбору обіцяє бути цікавим.

Де подивитися Нацвідбір, як голосувати за фіналістів та кому букмекери прогнозують перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Суспільне", Eurovision World, Instagram-сторінка Євробачення, сайт "Дії".

Де можна подивитися Нацвідбір

Існує декілька варіантів. Трансляція фіналу відбуватиметься як у форматі відео, так і на радіо - послухати Нацвідбір можна буде на "Радіо Промінь". Передшоу почнеться о 17:30, а о 18:00 починайте дивитися фінал. Ви можете обрати:

  • телеканал та сайт "Суспільне Культура" 
  • Facebook-сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна"
  • сайт Євробачення в Україні.

Окрім цього, дивитися прямий ефір Нацвідбору можна буде у "Дії". Відкрийте розділ "Дія.ТБ" та обирайте канал "Суспільна Культура HD".

Коли Нацвідбір (колаж: РБК-Україна)

Як голосувати 

Відомо, що переможця фіналу визначать результати голосування журі та глядачів. Віддати свій голос за конкурсанта ви зможете у "Дії". Це дуже просто:

  • відкрийте розділ "Сервіси"
  • далі оберіть "Опитування"
  • знайдіть "Активні опитування"
  • оберіть артиста, за якого хочете проголосувати.

Хто переможе у Нацвідборі - прогнози букмекерів

Незмінним лідером залишається дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Саме цим артисткам букмекери прогнозують перемогу.

Хто переможе у Нацвідборі (скріншот)

На другому місці опинився MELOVIN, а третє та четверте місце букмекери віддають артистці ANKA та гурту YAGODY. 

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