Нацвідбір на Євробачення 2024: де дивитися фінал, як голосувати і хто переможе

Де можна подивитися Нацвідбір

Існує декілька варіантів. Трансляція фіналу відбуватиметься як у форматі відео, так і на радіо - послухати Нацвідбір можна буде на "Радіо Промінь". Передшоу почнеться о 17:30, а о 18:00 починайте дивитися фінал. Ви можете обрати:

телеканал та сайт "Суспільне Культура"

Facebook-сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна"

сайт Євробачення в Україні.

Окрім цього, дивитися прямий ефір Нацвідбору можна буде у "Дії". Відкрийте розділ "Дія.ТБ" та обирайте канал "Суспільна Культура HD".

Коли Нацвідбір (колаж: РБК-Україна)

Як голосувати

Відомо, що переможця фіналу визначать результати голосування журі та глядачів. Віддати свій голос за конкурсанта ви зможете у "Дії". Це дуже просто:

відкрийте розділ "Сервіси"

далі оберіть "Опитування"

знайдіть "Активні опитування"

оберіть артиста, за якого хочете проголосувати.

Хто переможе у Нацвідборі - прогнози букмекерів

Незмінним лідером залишається дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Саме цим артисткам букмекери прогнозують перемогу.

Хто переможе у Нацвідборі (скріншот)

На другому місці опинився MELOVIN, а третє та четверте місце букмекери віддають артистці ANKA та гурту YAGODY.