Нацотбор на Евровидение 2024: где смотреть финал, как голосовать и кто победит

Где можно посмотреть Нацотбор

Есть несколько вариантов. Трансляция финала будет проходить как в формате видео, так и по радио - послушать Нацотбор можно будет на "Радио Луч". Перед шоу начнется в 17:30, а в 18:00 начинайте смотреть финал. Вы можете выбрать:

телеканал и сайт "Суспільне Культура"

Facebook-страницы "Суспільне" и "Євробачення Україна"

сайт Евровидения в Украине.

Кроме того, смотреть прямой эфир Нацотбора можно будет в "Дие". Откройте раздел "ДІя.ТБ" и выберите канал "Суспільна Культура HD".

Когда Нацотбор (коллаж: РБК-Украина)

Как голосовать

Известно, что победитель финала определят результаты голосования жюри и зрителей. Отдать свой голос за конкурсанта вы сможете в "Дие". Это очень просто:

откройте раздел "Сервисы"

далее выберите "Опрос"

найдите "Активные опросы"

выберите артиста, за которого вы хотите проголосовать.

Кто победит в Нацотборе - прогнозы букмекеров

Бессменным лидером остается дуэт реперши alyona alyona и певицы Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Именно этим артисткам букмекеры прогнозируют победу.

Кто победит в Нацотборе (скриншот)

На втором месте оказался MELOVIN, третье и четвертое место букмекеры отдают артистке ANKA и группе YAGODY.