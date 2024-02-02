Нацвідбір 2024: усі пісні, які можуть поїхати на Євробачення

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться у суботу, 3 лютого. Українці зможуть дізнатися, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі у місті Мальме. Трансляція Нацвідбору почнеться о 18:00 годині.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило нагадати, хто з українських виконавців буде змагатися за право представляти Україну на Євробаченні 2024.
YAKTAK - Lalala
INGRET - Keeper
NAZVA - Slavic English
ANKA - Палала
Drevo - Endless chain
alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
MÉLOVIN - DREAMER
SKYLERR - Time is running out
Ziferblat - Place I Call Home
YAGODY - Tsunamia
NAHABA - GLASSS
До речі, букмекери проводили опитування, хто ж може представити Україну. Першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами.
Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення.
Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів.
Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць.
Третє місце зайняла співачка ANKA - її коефіцієнт складає 6 відсотків.
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Раніше ми повідомляли про те, де та коли дивитися Нацвідбір на Євробачення 2024.
А також розповідали про те, як голосувати за улюбленого артиста на Нацвідборі.