Нацвідбір 2024: усі пісні, які можуть поїхати на Євробачення

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - Палала

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

До речі, букмекери проводили опитування, хто ж може представити Україну. Першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами.

Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення.

Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів.

Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць.

Третє місце зайняла співачка ANKA - її коефіцієнт складає 6 відсотків.

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