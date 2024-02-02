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Нацотбор 2024 года: все песни, которые могут поехать на Евровидение

Все песни конкурсантов Нацотбора на Евровидение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоится в субботу, 3 февраля. Украинцы смогут узнать, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Мальме. Трансляция Нацотбора начнется в 18:00.

РБК-Украина (проект Styler) решило напомнить, кто из украинских исполнителей будет бороться за право представлять Украину на Евровидении 2024 года.

ЯКТАК - Лалала

 

INGRET - Keeper

 

NAZVA - Slavic English

 

ANKA - Палала

 

Drevo - Endless chain

 

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

 

MÉLOVIN - DREAMER

 

SKYLERR - Time is running out

 

Зиферблат - место I Call Home

 

ЯГОДЫ - tsunamia

 

NAHABA - GLASSS

 

Кстати, букмекеры проводили опрос, кто может представить Украину. Первую позицию занимает дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они набрали 54 процента благодаря своему треку Teresa&Maria с этно-мотивами.

Поскольку певицы имеют колоссальный отрыв от других участников, вполне возможно, что они и представят Украину на Евровидение.

Второе место занял эпатажный украинский певец MELOVIN, набравший 17 процентов по статистике букмекеров.

Напомним, что в 2018 году артист занял 17-е место на Евровидении. А теперь Константин хочет вырваться вперед и занять одно из первых мест.

Третье место заняла певица ANKA - ее коэффициент составляет 6 процентов.

Скриншот

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Евровидение