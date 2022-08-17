UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового

Фото: Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила (eurovision.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Национальный отбор на Евровидение 2023 года будет проводиться по другим требованиям и правилам.

Об этом говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

Что изменится в этом году на Нацотборе

Состав и жюри финала Нацотбора, и национального жюри для самого конкурса Евровидения 2023 теперь будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Язык песни допускается любой, кроме русского.

Предварительные требования также будут действовать

По-прежнему к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.

Фото: KALUSH Orchestra после победы на Евровидении (Getty Images)

Когда состоится финал Нацотбора

Это событие пройдет в декабре 2022 года в Киеве.

Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

В настоящее время объявлено о приеме заявок

С 17 августа начат прием заявок, конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.

Заполнить анкету для участия в конкурсе можно здесь.

Напомним, что Евровидение 2023 года будет проходить в Великобритании, а не в Украине. Недавно стало известно, какие города претендуют на принятие конкурса.

Страна была выбрана не просто так, ведь именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение