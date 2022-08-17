Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового

Национальный отбор на Евровидение 2023 года будет проводиться по другим требованиям и правилам.
Об этом говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.
Состав и жюри финала Нацотбора, и национального жюри для самого конкурса Евровидения 2023 теперь будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.
Язык песни допускается любой, кроме русского.
По-прежнему к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.
Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.
Фото: KALUSH Orchestra после победы на Евровидении (Getty Images)
Это событие пройдет в декабре 2022 года в Киеве.
Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.
С 17 августа начат прием заявок, конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.
Заполнить анкету для участия в конкурсе можно здесь.
Напомним, что Евровидение 2023 года будет проходить в Великобритании, а не в Украине. Недавно стало известно, какие города претендуют на принятие конкурса.
Страна была выбрана не просто так, ведь именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".