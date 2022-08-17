Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового

Что изменится в этом году на Нацотборе

Состав и жюри финала Нацотбора, и национального жюри для самого конкурса Евровидения 2023 теперь будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Язык песни допускается любой, кроме русского.

Предварительные требования также будут действовать

По-прежнему к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.

Фото: KALUSH Orchestra после победы на Евровидении (Getty Images)

Когда состоится финал Нацотбора

Это событие пройдет в декабре 2022 года в Киеве.

Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

В настоящее время объявлено о приеме заявок

С 17 августа начат прием заявок, конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.

Заполнить анкету для участия в конкурсе можно здесь.