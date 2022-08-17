Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила: що нового

Національний відбір на Євробачення 2023 буде проводитися за іншими вимогами і правилами.

Про це йдеться в офіційній заяві організаторів конкурсу.

Заповнити анкету для участі в конкурсі можна тут .

Із 17 серпня розпочато прийом заявок, кінцевий термін подачі заявок - 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.

Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.

Ця подія відбуватиметься у грудні 2022 року в Києві.

Як і раніше до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти , які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.

Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для самого конкурсу Євробачення 2023 відтепер визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 буде проходити у Великій Британії, а не в Україні. Нещодавно стало відомо, які міста претендують, щоб прийняти конкурс.

Країну було вибрано не навмання, адже саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".