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Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила: що нового

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Україна, Середа 17 серпня 2022 14:28
Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила: що нового Фото: Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила (eurovision.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Національний відбір на Євробачення 2023 буде проводитися за іншими вимогами і правилами.

Про це йдеться в офіційній заяві організаторів конкурсу.

Що зміниться цьогоріч на Нацвідборі

Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для самого конкурсу Євробачення 2023 відтепер визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

Мова пісні допускається будь-яка, окрім російської.

Попередні вимоги також діятимуть

Як і раніше до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.

Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.

Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила: що нового

Фото: KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні (Getty Images)

Коли відбудеться фінал Нацвідбору

Ця подія відбуватиметься у грудні 2022 року в Києві.

Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.

Наразі оголошено про прийом заявок

Із 17 серпня розпочато прийом заявок, кінцевий термін подачі заявок - 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.

Заповнити анкету для участі в конкурсі можна тут.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 буде проходити у Великій Британії, а не в Україні. Нещодавно стало відомо, які міста претендують, щоб прийняти конкурс.

Країну було вибрано не навмання, адже саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".

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