Нацвідбір на Євробачення 2023 суттєво змінює правила: що нового
Національний відбір на Євробачення 2023 буде проводитися за іншими вимогами і правилами.
Про це йдеться в офіційній заяві організаторів конкурсу.
Що зміниться цьогоріч на Нацвідборі
Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для самого конкурсу Євробачення 2023 відтепер визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.
Мова пісні допускається будь-яка, окрім російської.
Попередні вимоги також діятимуть
Як і раніше до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.
Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.
Фото: KALUSH Orchestra після перемоги на Євробаченні (Getty Images)
Коли відбудеться фінал Нацвідбору
Ця подія відбуватиметься у грудні 2022 року в Києві.
Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.
Наразі оголошено про прийом заявок
Із 17 серпня розпочато прийом заявок, кінцевий термін подачі заявок - 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.
Заповнити анкету для участі в конкурсі можна тут.
Нагадаємо, що Євробачення 2023 буде проходити у Великій Британії, а не в Україні. Нещодавно стало відомо, які міста претендують, щоб прийняти конкурс.
Країну було вибрано не навмання, адже саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце зайняли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".