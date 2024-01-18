Національний музей історії України показав, як під час війни зберігає цінні експонати (фото)

Як зберігаються цінні історичні експонати

У березні 2022 року Національний музей історії України отримав лист від організації, що вони виділяють кошти для допомоги українським інституціям у збереженні культурної спадщини.

"Тоді експозицію музею вже розібрали, а найцінніші речі евакуювали з Києва. У фондових приміщеннях бракувало місця для предметів з експозиції, які туди перенесли. Меблі для зберігання експонатів не могли вмістити всі матеріали через різні розміри речей і відсутність необхідних пакувальних матеріалів", - розповів генеральний директор музею Федір Андрощук.

Він додав, що меблі фондів виготовлені в 1970-х роках із дерева й не відповідають сучасним стандартам. Спочатку музейники хотіли використати міжнародну допомогу на те, щоб оптимізувати фондові приміщення та замінити всі дерев’яні шафи на нові металеві.

Але інженерні дослідження показали, що вагу таких меблів не витримає стара підлога фондів, тому на виділені кошти придбали окремі вогнетривкі шафи.

Ось так виглядають вогнетривкі шафки для експонатів (фото: Facebook/Національний музей історії України)

Влітку 2022 року представниця ALIPH Foundation відвідала музей, зокрема фонди, і пересвідчилася, в якому стані там зберігаються речі.

Після цього команда проєкту визначилася з метою гранту ALIPH: виготовлення, доставляння й установлення вогнетривких шаф-сейфів для безпечного зберігання музейних колекцій, наукових архіву та бібліотеки музею. Протягом 2023 року музейники придбали 120 шаф, які допомагають зберігати музейні зібрання надійніше.

Додамо також, що Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) є основним глобальним фондом, що займається винятково захистом і відновленням культурної спадщини в зонах конфлікту й у постконфліктних ситуаціях.

Ось так виглядають вогнетривкі шафки для експонатів (фото: Facebook/Національний музей історії України)

Ще в березні 2022 року ALIPH запустив свій "План дій із захисту спадщини в Україні", який підтримали країни-члени альянсу та приватні донори. Організація уже профінансувала 180 проєктів з охорони культурної спадщини в Україні.

Станом на жовтень 2023 року ALIPH підтримав близько 430 проєктів у понад 35 країнах на чотирьох континентах.