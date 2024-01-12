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Знамениті експонати. У Берліні 60 музеїв можна буде відвідати безкоштовно

П'ятниця 12 січня 2024 08:35
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Знамениті експонати. У Берліні 60 музеїв можна буде відвідати безкоштовно Фото: Старий музей у Берліні у 2022 році (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристи та жителі Берліна зможуть безкоштовно відвідати 60 музеїв міста у перші неділі місяця у 2024 році. Така ініціатива щороку приваблює сотні тисяч відвідувачів.

"Музейна неділя" у Берліні діятиме упродовж двох років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Як потрапити в музей безкоштовно

Сенатор з питань культури у Берліні Джо Чіало підтвердив продовження схеми безкоштовного входу до музеїв та забезпечив фінансування ініціативи на наступні два роки.

До переліку з вільним входом включені найпопулярніші музеї із унікальними і знаменитими експонатами, наприклад, Altes Museum (Старий музей), Gemäldegalerie (Берлінська картинна галерея) і Pergamon Museum (Пергамський музей), а також менші заклади, такі як Werkbundarchiv (Музей повсякденних речей), Музей декоративно-прикладного мистецтва і Knoblauchhaus Museum (Дім Кноблауха).

Це означає, що і жителі, і гості міста знайдуть цікаві об'єкти залежно від своїх уподобань: історія, мистецтво чи культура.

"У наших музеях є багато цікавого, виставки та події на такі теми, як мистецтво, дизайн, релігія, історія, природа, повсякденна культура, історія міста та технології. У Берлінську музейну неділю кожен знайде щось для себе", – йдеться на музейному сайті.

У 2023 році Музейна неділя привернула 750 000 відвідувачів, це на 35% відсотків більше, ніж у 2022 році. Найчастіше гостями були молоді люди з навколишніх районів.

Знамениті експонати. У Берліні 60 музеїв можна буде відвідати безкоштовноФото: Будівля Пергамського музею (pixabay.com)

Щоб потрапити до найпопулярніших музеїв – наприклад, до Старого музею, Берлінської картинної галереї та Пергамського музею, відвідувачі повинні отримати квиток на певний час онлайн. Слоти стають доступними за тиждень до кожної музейної неділі і зазвичай їх швидко розбирають.

Якщо не вдалося зробити бронювання, можна вирушити до інших музеїв, багато з яких приймають відвідувачів без запису.

Знамениті експонати. У Берліні 60 музеїв можна буде відвідати безкоштовноФото: Відвідувачі у берлінському музеї (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)

Які цікаві музеї можна побачити у Берліні

Найцікавіші музеї, які можна буде відвідати безкоштовно:

  • Старий музей (Altes Museum) до 1845 року називався Королівський музей (Königliches Museum). Будівлю побудували у 1820 році для розміщення художньої колекції родини пруських королів. Після реставрації 1966 року в музеї розміщено колекцію предметів мистецтва античності.
  • Берлінська картинна галерея – один з провідних художніх музеїв Європи, у якому зберігається колекція картин 13-18 століть. В колекції галереї є шедеври світового живопису, включаючи роботи Боттічеллі, Рафаеля, Тиціана, Караваджо, Босха, Рубенса та Рембрандта. Галерею відкрили у 1830 році, а реконструювали 1998 року.
  • Пергамський музей – найвідвідуваніший музей Берліна. Він розташований на на Музейному острові в центрі міста. Музей звели у 1930 році для Пергамського вівтаря (мармуровий вівтар, присвячений Зевсу). Зараз у колекції музею можна побачити зразки пізнього античного живопису і скульптури, nвори хеттського, ассирійського, вавилонського і перського мистецтва та експонати Ісламського музею.

Знамениті експонати. У Берліні 60 музеїв можна буде відвідати безкоштовноФото: Панорама у Пергамському музеї (facebook.com/staatlichemuseenzuberlin)

Дні, коли можна планувати безкоштовний похід у музей

У 2024 році Музейні неділі припадають на такі дати:

  • 4 лютого;
  • 3 березня;
  • 7 квітня;
  • 5 травня;
  • 2 червня;
  • 7 липня;
  • 4 серпня;
  • 1 вересня;
  • 6 жовтня;
  • 3 листопада;
  • 1 грудня.

Щоб спланувати візит і вивчити доступні варіанти, відвідувачам рекомендується перевірити офіційний сайт.

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