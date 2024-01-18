Национальный музей истории Украины показал, как во время войны хранит ценные экспонаты (фото)

Как хранятся ценные исторические экспонаты

В марте 2022 года Национальный музей истории Украины получил письмо от организации, что они выделяют средства для помощи украинским институтам в сохранении культурного наследия.

"Тогда экспозицию музея уже разобрали, а самые ценные вещи эвакуировали из Киева. В фондовых помещениях не хватало места для предметов из экспозиции, которые туда перенесли. Мебель для хранения экспонатов не могла вместить все материалы из-за разных размеров вещей и отсутствия необходимых упаковочных материалов", - рассказал генеральный директор музея Федор Андрощук.

Он добавил, что мебель фондов изготовлена в 1970-х годах из дерева и не отвечает современным стандартам. Сначала музейщики хотели использовать международную помощь для того, чтобы оптимизировать фондовые помещения и заменить все деревянные шкафы новыми металлическими.

Но инженерные исследования показали, что вес такой мебели не выдержит старый пол фондов, поэтому на выделенные средства приобрели отдельные огнеупорные шкафы.

Вот так выглядят огнеупорные шкафчики для экспонатов (фото: Facebook/Национальный музей истории Украины)

Летом 2022 года представительница ALIPH Foundation посетила музей, в том числе фонды, и убедилась, в каком состоянии там хранятся вещи.

После этого команда проекта определилась с целью гранта ALIPH: изготовление, доставка и установка огнеупорных шкафов-сейфов для безопасного хранения музейных коллекций, научных архивов и библиотек музея. В 2023 году музейщики приобрели 120 шкафов, которые помогают хранить музейные собрания надежнее.

Добавим также, что Международный альянс по защите наследия в зонах конфликта (ALIPH) является основным глобальным фондом, занимающимся исключительно защитой и восстановлением культурного наследия в зонах конфликта и постконфликтных ситуациях.

Вот так выглядят огнеупорные шкафчики экспонатов (фото: Facebook/Национальный музей истории Украины)

Еще в марте 2022 года ALIPH запустил свой План действий по защите наследия в Украине, который поддержали страны-члены альянса и частные доноры. Организация профинансировала 180 проектов по охране культурного наследия в Украине.

По состоянию на октябрь 2023 года ALIPH поддержал около 430 проектов более чем в 35 странах на четырех континентах.