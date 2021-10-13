ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нацгвардия откажется от советских автоматов и перейдет на новые украинские винтовки

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 17:42
Нацгвардия откажется от советских автоматов и перейдет на новые украинские винтовки Фото: Нацгвардия перейдет на новые украинские винтовки (ngu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Национальная гвардия Украины в скором времени полностью перейдет на использование новых украинских винтовок UAR-15 и откажется от советских автоматов Калашникова.

Об этом заявили в пресс-службе Нацгвардии.

"Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии также отметили, что советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 уже заменили на американский PSRL-1 (РПГ-1). Нацгвардия использует противотанковые ракетные комплексы производства конструкторского бюро "Луч" - "Стугна" и "Корсар".

На вооружении Нацгвардии также имеется бронированная техника - БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Автомат Калашникова

Отметим, что автомат Калашникова является самым распространенным в мире стрелковым оружием и находятся на вооружении более 50 стран мира. В советской армии данные автоматы появились в 1949 году. Разработал это оружие конструктор Михаил Калашников в 1947 году.

Напомним, в Украине стало меньше уклонистов, но больше непригодных к службе.

Ранее в Луцке авто Нацгвардии столкнулось с маршруткой с пассажирами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Оружие в Украине
LITE
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория