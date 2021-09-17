В Луцке авто Нацгвардии столкнулось с маршруткой с пассажирами (фото)

В Луцке произошло ДТП с участием автомобиля Национальной гвардии и маршрутки. Предварительно, к счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

Об этом 17 сентября передает местное издание " Волынские новости ".

По словам свидетелей происшествия, перед перекрестком улиц Потебни и Гнидавская микроавтобус гвардейцев столкнулся с маршруткой №28, в которой находились пассажиры.

На опубликованных с места аварии фото видно, что удар пришелся на заднюю часть пассажирского автобуса.

В Луцке автомобиль Нацгвардии столкнулся с маршруткой (фото: volynnews.com)

Можно предположить, что водитель авто Нацгвардии делал резкий маневр, выезжая на вторую полосу автодороги, и не рассчитал со скоростью и дистанцией, зацепив маршрутку впереди.

После ДТП на место прибыли правоохранители, которые выясняли детали и обстоятельства аварии.