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Нацгвардиец на поле боя спел о затонутом крейсере "Москва": захватывающее видео

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 15:38
Нацгвардиец на поле боя спел о затонутом крейсере "Москва": захватывающее видео Нацгвардеец спел песню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские воины не только мужественные, но и талантливые. Они не падают духом и вдохновляют каждого защищать и отстаивать свою землю. В частности, боец Нацгвардии на поле боя исполнил песню о затонувшем крейсере "Москва".

Видео опубликовали на странице Национальной гвардии Украины.

Гвардеец из Харькова Дмитрий сейчас с оружием защищает Украину в восточных областях. Однако, даже и там он находит время для песен.

Отмечается, что украинские бойцы даже из-за боли, страха и отчаяния, всегда остаются с верой в победу и песней в сердце.

"Песня - это тоже оружие, даже писательница Леся Украинка писала: "Отточу, выточу оружие искристое, сколько достанет сил мне и таланта". Украинцы поющая нация и песни - противоядие для нас от огромного зла по имени "война", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы говорят, что пусть эта песня будет вдохновлять каждого украинца к противостоянию с врагом на всех фронтах.

Отдельного внимания заслуживает креативный текст песни, рассказывающий о "печальной" судьбе крейсера "Москва" и фразы "можем повторить".

В комментариях пользователи поражены от исполнения песни и пишут, что украинская нация талантливая.

  • Украинцы всегда были певческой нацией! У нас и речь певческая: она не проговаривается, а льется как песня!;
  • Молодец, красиво поет. Дай бог вам здоровья и вернуться домой живыми;
  • Спасибо! Пусть Господь оберегает вас и ваших собратьев;
  • Как красиво, певучая нация. Спасибо.

Ранее мы сообщали, что Андрей Хлывнюк показал на видео, как поднимает боевой дух.

Также мы писали, что Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".

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