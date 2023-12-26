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Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла (фото)

Монету ввели в обіг 26 грудня (фото: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Пам'ятну монету на честь Архістратига Михаїла ввів в обіг Нацбанк 26 грудня. Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 999 проби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного банку Україна у Facebook.

Як виглядає нова монета

"Це вже не перша наша монета, присвячена Архангелу Михаїлу. Воно й не дивно. Адже присвячені йому монети з року в рік мають велику популярність", - йдеться у повідомленні.

В Україні шанобливе ставлення до Архістратига Михаїла зберігається, починаючи з князівських часів. Сьогодні образ Архістратига Михаїла є в атрибутиці українських десантників, як уособлення боротьби із силами зла.

Саме Архістратига Михаїла вважають "небесним оборонцем", захисником віри, покровителем воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Також його вважають захисником Києва.

Ось так виглядає нова монета (фото: Facebook/Нацбанк)

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла, його меч і німб - оздоблені локальною позолотою. По колу - напис: "…За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла". Це рядки з поеми Т. Шевченка "Гайдамаки".

На аверсі на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривен (вагової, лічильної та монетної одиниці) розміщено стилізований лавровий вінок, у центрі якого - логотип НБУ.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, номінал - 10 гривень. Маса в чистоті - 31,1 г. Тираж - до 10 000 штук. 

 

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