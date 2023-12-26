Нацбанк выпустил памятную монету в честь Архистратига Михаила (фото)

Как выглядит новая монета

"Это уже не первая наша монета, посвященная Архангелу Михаилу. Оно и не удивительно. Ведь посвященные ему монеты из года в год пользуются большой популярностью", - говорится в сообщении.

В Украине уважительное отношение к Архистратигу Михаилу сохраняется, начиная с княжеских времен. Сегодня образ Архистратига Михаила в атрибутике украинских десантников, как олицетворение борьбы с силами зла.

Именно Архистратига Михаила считают "небесным защитником", защитником веры, покровителем воинов, борющихся за праведное дело и защищающих добро. Также он считается защитником Киева.

Вот так выглядит новая монета (фото: Facebook/Нацбанк)

На реверсе монеты изображена Архистратига Михаила, его меч и нимб - украшены локальной позолотой. По кругу - надпись: "…За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила". Это строчки из поэмы Т. Шевченко "Гайдамаки".

На аверсе на фоне паттерна из стилизованных древнерусских киевских гривен (весовой, счетной и монетной единицы) размещен стилизованный лавровый венок, в центре которого - логотип НБУ.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, номинал - 10 гривен. Масса в чистоте - 31,1 г. Тираж - до 10 000 штук.