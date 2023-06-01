Нацбанк випустив нову монету "Народжений в Україні": як вона виглядає

Національний банк України випустив нову монету, присвячену всім дітям. В ужиток монету "Народжений в Україні" запровадили 1 червня - у Міжнародний день захисту дітей.

Що це за монета, як вона виглядає, розповіли на сторінці Національного банку України у Facebook.

Що символізує монета

Презентація нової монети відбулася під час конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова".

"Для кожної нації діти – це скарб та майбутнє. Саме про це ми думали, створюючи наші нові пам'ятні монети. Це – наше посвята українським дітям, не лише тим, які вже народилися, а й майбутнім поколінням, які ще народяться у вільній та незалежній Україні", - розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Як виглядає монета

Монета "Народжений в Україні" має два види. Номінал обох монет - 5 гривень, виготовлені вони зі срібла та нейзильберу.

На аверсі зображено картину в народному колориті "Колискова" - батьківський будинок в оточенні мальв і рушників, який символізує і будинок, і колискову, і гніздо - як символ продовження роду.

На реверсі – картина "Зв'язок". На тлі стилізованого всесвіту малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповиною з матір'ю-Україною.

Автор картин – відомий український художник Олег Шупляк. Скульптори: Анатолій Дем'яненко, Володимир Атаманчук.

Маса дорогоцінного металу: 15,55 г

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Коли та де можна купити монети

Реалізація цих монет розпочнеться 5 червня. Тираж срібних монет – 5 тисяч штук, з нейзильберу – 75 тисяч штук. Монети у сувенірній упаковці.

Придбати їх можна в інтернет-магазині НБУ, а також у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Фото: НБУ