В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Тираж нової монети номіналом 10 гривень складає 10 мільйонів штук. Монету було виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм. Гурт монети - рифлений.

На реверсі зображено емблему та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч".

А ось аверс монети буде ідентичним із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. В Центрі монети в обрамленні давньоруського орнаменту буде зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайном монети займались Володимир Дем'яненко та Ольга Коваленко. А скульпторами виступили Володимир Дем'яненко і Володимир Атаманчук.

Варто зауважити, що банки не будуть реалізувати монету як нумізматичну продукцію.

"Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет", - розповіли в банку.

Фото: в Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 грн (bank.gov.ua)