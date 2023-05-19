ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 травня 2023 18:01
В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото) Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 19 травня, Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету, присвячену "Силам підтримки Збройних Сил України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Тираж нової монети номіналом 10 гривень складає 10 мільйонів штук. Монету було виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса - 6,4 г, діаметр - 23,5 мм. Гурт монети - рифлений.

На реверсі зображено емблему та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч".

А ось аверс монети буде ідентичним із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. В Центрі монети в обрамленні давньоруського орнаменту буде зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайном монети займались Володимир Дем'яненко та Ольга Коваленко. А скульпторами виступили Володимир Дем'яненко і Володимир Атаманчук.

Варто зауважити, що банки не будуть реалізувати монету як нумізматичну продукцію.

"Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет", - розповіли в банку.

В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)В Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 гривень (фото)

Фото: в Україні вводять в обіг нову монету номіналом 10 грн (bank.gov.ua)

Нагадаємо, Національний банк України випустив в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Випуск відбувається для заміни зношених та пошкоджених банкнот.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України монети
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів