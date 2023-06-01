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Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит

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Четверг 01 июня 2023 13:51
Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит В Украине выпустили новую монету, аосвященную детям (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Национальный банк Украины выпустил новую монету, которая посвящена всем детям. В обиход монету "Рожденный в Украине" ввели 1 июня - в Международный день защиты детей.

Что это за монета, как она выглядит, рассказали на странице Национального банка Украины в Facebook.

Что символизирует монета

Презентация новой монеты состоялась во время конференции "UA: Війна. Недоспівана колискова".

"Для каждой нации дети - это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это - наше посвящение украинским детям, не только тем, которые уже родились, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине", - рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Как выглядит монета

Монета "Рожденный в Украине" имеет два вида. Номинал обеих монет - 5 гривен, изготовлены они из серебра и нейзильбера.

На аверсе изображена картина в народном колорите "Колыбельная" - родительский дом в окружении мальв и рушников, который символизирует и дом, и колыбельную, и гнездо - как символ продолжения рода.

На реверсе - картина "Связь". На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, который неразрывно связан пуповиной с матерью-Украиной.

Автор картин - известный украинский художник Олег Шупляк. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Масса драгоценного металла: 15,55 г

Нацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядит

Скриншот

Когда и где можно купить монеты

Реализация этих монет начнется 5 июня. Тираж серебряных монет - 5 тысяч штук, из нейзильбера - 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.

Купить их можно в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Нацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядитНацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядитНацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядитНацбанк выпустил новую монету &quot;Рожденный в Украине&quot;: как она выглядит

Фото: НБУ

Кстати, ранее мы писали о том, что в Украине появилась новая монета номиналом в 10 гривен.

А также рассказывали, как выглядит и сколько стоит самая дорогая монета в мире "Распущенные волосы".

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