Натисніть лише одну цифру! Про цю функцію у смартфоні ви могли не знати

Смартфони є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони містять багато дуже корисних функцій. Однак багато людей не знають про більшість із них.

Є одна кнопка, яка запускає суперефективну функцію для телефонних дзвінків. Про неї розповіли у виданні Sante Plus.

Який номер мені потрібно набрати, щоб прослухати голосову пошту?

Кнопка 1 на смартфоні дозволяє прослухати голосову пошту!

Зазвичай, коли ви отримуєте голосові повідомлення на автовідповідач, ваш оператор повідомляє вас про це, відправляючи SMS на ваш номер. Для швидкого доступу до голосової пошти є кнопка, яка може заощадити час. Це кнопка з одиничкою.

Для цього натисніть та утримуйте клавішу 1 на клавіатурі, розташовану у верхньому лівому куті. В результаті ви не заплутаєтеся в налаштуваннях і швидко слухатимете голосові повідомлення.

Як настроїти номер голосової пошти на телефоні?

Просто зайдіть у налаштування мобільного пристрою та виконайте такі дії:

На Android:

Відкрийте програму Телефон, потім натисніть на три маленькі точки (значок "ще"), щоб отримати доступ до установок.

У голосовій пошті введіть номер телефону.

Натисніть "OK".

На iPhone: