Нажмите всего одну цифру! Про эту функцию в смартфоне вы могли не знать

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В них содержится много очень полезных функций. Однако многие люди не знают о большинстве из них.

Есть одна кнопка, которая запускает суперэффективную функцию для ваших телефонных звонков. О ней рассказали в издании Sante Plus.

Какой номер мне нужно набрать, чтобы прослушать голосовую почту?

Кнопка 1 на смартфоне позволяет вам прослушать голосовую почту!

Обычно, когда вы получаете голосовые сообщения на свой автоответчик, ваш оператор уведомляет вас об этом, отправляя SMS на ваш номер. Для быстрого доступа к голосовой почте есть кнопка, который может сэкономить ваше время. Это кнопка с единичкой.

Для этого нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, расположенную в левом верхнем углу. В результате вы не запутаетесь в настройках и будете быстро слушать голосовые сообщения.

Как настроить номер голосовой почты на телефоне?

Просто зайдите в настройки мобильного устройства и выполните следующие действия:

На Android:

Откройте приложение Телефон, затем нажмите на три маленькие точки (значок "еще"), чтобы получить доступ к настройкам.

В голосовой почте введите свой номер телефона.

Нажмите "ОК".

На iPhone: