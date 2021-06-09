National Geographic признал существование нового океана

Телеканал National Geographic, который известен своими трансляциями научно-популярных фильмов, начал выпускать карты мира с 1915 года. На них были отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Но теперь с 8 июня на карты начнут наносить пятый океан - Южный.

Об этом говорится на сайте телеканала.

Географ Национального географического общества Алекс Тейт заявил, что ученые уже давно признали Южный океан, но его никогда не признавали официально из-за того, что на международном уровне никогда не было соглашения.

Географы обсуждали, обладали ли воды вокруг Антарктиды достаточно уникальными характеристиками, чтобы заслужить свое собственное название, или они были просто холодными южными продолжениями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Южный океан на карте (фото: nationalgeographic.com)

Международная гидрографическая организация признала существование Южного океана еще в 1937 году, но в 1953 году это решение было отменено из-за давления научного сообщества.

В то время как другие океаны определяются континентами, которые их ограждают, Южный океан определяется течением.

По данным ученых, Антарктическое циркумполярное течение появилось примерно 34 миллиона лет назад. Это произошло, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Благодаря этому беспрепятственный поток воды начал идти вокруг дна Земли.