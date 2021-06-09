National Geographic визнав існування нового океану

Телеканал National Geographic, який відомий своїми трансляціями науково-популярних фільмів, почав випускати карти світу з 1915 року. На них були відзначені чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий. Але тепер з 8 червня на карти почнуть наносити п'ятий океан - Південний.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

Географ Національного географічного товариства Алекс Тейт заявив, що вчені вже давно визнали Південний океан, але його ніколи не визнавали офіційно через те, що на міжнародному рівні ніколи не було угоди.

Географи обговорювали, чи володіли води навколо Антарктиди досить унікальними характеристиками, щоб заслужити свою власну назву, або вони були просто холодними південними продовженнями Тихого, Атлантичного і Індійського океанів.

Південний океан на карті (фото: nationalgeographic.com)

Міжнародна гідрографічна організація визнала існування Південного океану ще в 1937 році, але в 1953 році це рішення було скасовано через тиск наукової спільноти.

У той час як інші океани визначаються континентами, які їх огороджують, Південний океан визначається перебігом.

За даними вчених, Течія Західних вітрів з'явилася приблизно 34 мільйони років тому. Це сталося, коли Антарктида відокремилася від Південної Америки. Завдяки цьому безперешкодний потік води почав йти навколо дна Землі.