Данилко вперше зустрівся зі співачкою, яка обійшла його на Євробаченні-2007

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вперше за 17 років зустрівся зі співачкою з Сербії Марією Шеріфович. Саме вона обійшла артиста на Євробаченні у 2007 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Данилка.

Сердючка несподівано показалася з відомою співачкою

Данилко та його команда виступали в Амстердамі, де на одному концерті зібралися всі зірки Євробачення. І там артист побачився з Шеріфович, співачкою з Сербії. Разом вони брали участь у пісенному конкурсі у далекому 2007 року.

Зустріч вийшла теплою та веселою. На спільних фото Данилко, його "сценічна мама" та співачка з Сербії посміхалися.

А в описі до світлин та веселого відео Данилко звернувся до Шеріфович. Він запросив її відсвяткувати 20-річчя їхнього виступу, яке настане вже у 2027 році.

"Моя дорога Марія! Ми не бачились 17 років! І саме тебе я хотів зустріти в Амстердамі!" - написав Данилко.

Євробачення-2007 - чому навколо конкурсу був скандал

Нагадаємо, у 2007 році Сердючка представляла Україну на пісенному конкурсі з піснею, яка досі залишається популярною - "Dancing Lasha Tumbai". І вже тоді у ній почули "послання" до росіян. Пропагандисти країни-агресорки стверджували, що Сердючка співала не "Lasha Tumbai", а "Раша, гудбай".

Сердючка на Євробаченні - відео

Через це навколо конкурсу виникло чимало скандалів. А у фіналі Сердючка зайняла друге місце, перше ж посіла Шеріфович з піснею "Molitva". Її перемогу називали "політичною", але результати ніхто не оскаржував.

Марія Шеріфович на Євробаченні - відео