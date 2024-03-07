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Натхненна Батьківщиною-Матірʼю: Софія Шамія показала головну сукню на Міс Світу 2024 (фото)

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Юлія Любченко

Софія Шамія, яка представляє Україну на Міс Світу 2024, вже показала свою головну сукню для фіналу, що відбудеться в Індії 9 березня.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Софії.

Софія Шамія показала головну сукню на Міс Світу 2024

Головним вечірнім образом Софії стане символічна сукня, натхнена монументом Батьківщини-Матері, після реконструкції. 

Відомо, що автором образу конкурсанки, який має назву "Сталева леді", є український дизайнер Андрій Анікєєв. В оргкомітеті наголосили, що модельєр прагнув створити сукню, яка передасть незламний, як сталь, дух українців, і варто визнати, у нього це вийшло. 

Свої фотографії в сукні Софія виклала у своєму профілі в Instagram і продемонструвала його особливість. І насправді коли дивишся на цю сукню - виникають асоціації з монументом, який було взято за основу. 

Софія Шамія у головній сукні для Міс Світу 2024 (фото: instagram.com/sfshamie)

"Натхненням стала подія, яка має велике національне та символічне значення в історичному контексті для нашого народу - зміна символіки на щиті величного монумента з радянської - на Тризуб незалежної України. Цей визначний момент - важливий інструмент для привернення уваги молодого покоління до символів національної ідентичності", - каже голова комітету Вероніка Щіпцова

Ще однією особливістю сукні "Сталева леді" є корсет. Він  символізує обладунки, підкреслює монолітність статуї та  передає її блиск.

Софія Шамія у головній сукні для Міс Світу 2024 (фото: instagram.com/sfshamie)

Основним матеріалом сукні стала сітка, яка частково декорована кристалами від Swarovski, а в поєднанні з глітером вони створюють соти, що нагадують візуал кольчуги.

"Неочікуваною трансформацією образу є зняття цих лат. І вже перед нами відкривається інша сторона жінки: тендітна, витончена, чутлива. Тут ми бачимо корсет, розшитий камінням на тілесній сітці, і войовнича кольчуга перетворюється на вишукане одіяння. Шовкові крила-полотна, які струменіють хвилями донизу, додають нову фактуру образу, невагомість та легкість", - додають організатори "Міс Україна".

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