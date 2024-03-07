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Вдохновленная Родиной-Матерью: София Шамия показала главное платье на Мисс Мира 2024 (фото)

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Юлия Любченко

София Шамия, представляющая Украину на Мисс Мира 2024 года, уже показала свое главное платье для финала, которое состоится в Индии 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Софии.

София Шамия показала главное платье на Мисс Мира 2024

Главным вечерним образом Софии станет символическое платье, вдохновленное монументом Родины-Матери после реконструкции.

Известно, что автором образа конкурсанки, который называется "Стальная леди", является украинский дизайнер Андрей Аникеев. В оргкомитете подчеркнули, что модельер стремился создать платье, которое передаст несокрушимый, как сталь, дух украинцев, и следует признать, у него это получилось.

Свои фотографии в платье София выложила в своем профиле в Instagram и продемонстрировала его особенность. И в самом деле, когда смотришь на это платье - возникают ассоциации с монументом, который был взят за основу.

София Шамия в главном платье для Мисс Мира 2024 года (фото: instagram.com/sfshamie)

"Вдохновением стало событие, имеющее большое национальное и символическое значение в историческом контексте для нашего народа - изменение символики на щите величественного монумента с советской - на Тризуб независимой Украины. Этот выдающийся момент - важный инструмент для привлечения внимания молодого поколения к символам национальной идентичности", - говорит председатель комитета Вероника Щипцова

Еще одной особенностью платья "Стальная леди" является корсет. Он символизирует доспехи, подчеркивает монолитность статуи и передает ее блеск.

София Шамия в главном платье для Мисс Мира 2024 года (фото: instagram.com/sfshamie)

Основным материалом платья стала сетка, которая частично декорирована кристаллами от Swarovski, а в сочетании с глитером они создают соты, напоминающие визуал кольчуги.

"Неожиданной трансформацией образа является снятие этих лат. И уже перед нами открывается другая сторона женщины: хрупкая, изящная, чувствительная. Здесь мы видим корсет, расшитый камнями на телесной сетке, и воинственная кольчуга превращается в изысканное одеяние. Шелковые крылья-холсты. волнами вниз, придают новую фактуру образу, невесомость и легкость", - добавляют организаторы "Мисс Украина".

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