Натхненна Батьківщиною-Матірʼю: Софія Шамія показала головну сукню на Міс Світу 2024 (фото)
Софія Шамія, яка представляє Україну на Міс Світу 2024, вже показала свою головну сукню для фіналу, що відбудеться в Індії 9 березня.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Софії.
Софія Шамія показала головну сукню на Міс Світу 2024
Головним вечірнім образом Софії стане символічна сукня, натхнена монументом Батьківщини-Матері, після реконструкції.
Відомо, що автором образу конкурсанки, який має назву "Сталева леді", є український дизайнер Андрій Анікєєв. В оргкомітеті наголосили, що модельєр прагнув створити сукню, яка передасть незламний, як сталь, дух українців, і варто визнати, у нього це вийшло.
Свої фотографії в сукні Софія виклала у своєму профілі в Instagram і продемонструвала його особливість. І насправді коли дивишся на цю сукню - виникають асоціації з монументом, який було взято за основу.
Софія Шамія у головній сукні для Міс Світу 2024 (фото: instagram.com/sfshamie)
"Натхненням стала подія, яка має велике національне та символічне значення в історичному контексті для нашого народу - зміна символіки на щиті величного монумента з радянської - на Тризуб незалежної України. Цей визначний момент - важливий інструмент для привернення уваги молодого покоління до символів національної ідентичності", - каже голова комітету Вероніка Щіпцова
Ще однією особливістю сукні "Сталева леді" є корсет. Він символізує обладунки, підкреслює монолітність статуї та передає її блиск.
Софія Шамія у головній сукні для Міс Світу 2024 (фото: instagram.com/sfshamie)
Основним матеріалом сукні стала сітка, яка частково декорована кристалами від Swarovski, а в поєднанні з глітером вони створюють соти, що нагадують візуал кольчуги.
"Неочікуваною трансформацією образу є зняття цих лат. І вже перед нами відкривається інша сторона жінки: тендітна, витончена, чутлива. Тут ми бачимо корсет, розшитий камінням на тілесній сітці, і войовнича кольчуга перетворюється на вишукане одіяння. Шовкові крила-полотна, які струменіють хвилями донизу, додають нову фактуру образу, невагомість та легкість", - додають організатори "Міс Україна".
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