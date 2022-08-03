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Как натереть свеклу и не испачкать руки. Теперь и вы знаете этот гениальный способ

Фото: Как натереть свеклу, не испачкав руки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Натереть свеклу, не испачкав при этом руки, вполне реально. Для этого вам понадобится всего один копеечный "помощник".

Гениальный лайфхак смотрите ниже в нашем материале.

Очевидно, что нет человека, любящего натирать свеклу - хоть вареную, хоть сырую. Мало того, что руки окрашиваются, так еще и кухонные поверхности в ярко-бордовых брызгах.

Но теперь у нас есть лайфхак!

  • Возьмите самый обычный пакет.
  • Наденьте его на терку.
  • Просуньте свеклу между поверхностью терки и пакетом.
  • Возьмитесь за свеклу, защищенную пакетом и натирайте.

Руки гарантировано останутся чистыми!

А вот этот лайфхак не работает

Речь идет о смазывании рук растительным маслом. Они все равно окрашиваются, а брызги - летят.

Такой способ не работает:

К слову, свекла сейчас существенно подешевела, так как на рынке наблюдается переизбыток овоща.

На данный момент свеклу в рознице можно купить по цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем на прошлой неделе.

Ранее мы писали про малоизвестный факт - зачем в упаковке с мясом абсорбирующая прокладка.

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