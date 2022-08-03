Як натерти буряк і не забруднити руки. Тепер і ви знаєте цей геніальний спосіб

Натерти буряк, не забруднивши при цьому руки, цілком реально. Для цього вам знадобиться всього один копійчаний "помічник".

Геніальний лайфхак дивіться нижче в нашому матеріалі.

На даний момент буряк в роздріб можна купити за ціною 12-16 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж минулого тижня.

До слова, буряк зараз істотно подешевшав , так як на ринку спостерігається надлишок овоча.

Такий спосіб не працює:

Йдеться про змазуванні рук рослинною олією. Вони все одно фарбуються, а бризки - летять.

Очевидно, що немає людини, яка любить натирати буряк - хоч варений, хоч сирий. Мало того, що руки фарбуються, так ще й кухонні поверхні в яскраво-бордових бризках.

Раніше ми писали про маловідомий факт - навіщо в упаковці з м'ясом абсорбуюча прокладка.

Також повідомлялося про несподіване застосування перекису водню в побуті.