Зачем в упаковке с мясом абсорбирующая прокладка. Малоизвестный факт

Когда мы открываем упаковку с мясом, под ним обычно находим прокладку, которая вместе с упаковкой, обычно отправляется в помойку. Задумывались ли вы над тем, зачем ее кладут туда?

Для многих людей это ненужное, даже неприятное расточительность, так как иногда по забывчивости она может случайно прилипнуть к мясу в кастрюле или сковороде.

Однако эта штука на самом деле очень полезна.

Для чего этот "буфер" в упакованном мясе?

Назначение прокладки - безопасность пищевых продуктов. Она была специально разработана для поглощения жидкости из сырого мяса, которая накапливается в упаковке.

Ведь этот "сок" является потенциальным источником бактерий, которые могут быть вредными для здоровья. Когда вы распаковываете упаковку, вы рискуете нечаянно разлить эту жидкость по комнате.

Затем она может распространиться на ваш рабочий стол, на посуду или даже испачкать пищу, которую вы планируете готовить.

Надо ли мыть мясо из упаковки

Большинство людей промывает мясо под струей воды. Но это нежелательно делать. Вода попадает на мясо и разбрызгивается вместе с соком, который попадает на разные поверхности.

В отличие от фруктов и овощей, мясо вообще не нужно мыть.

Еще несколько важных правил: