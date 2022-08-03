В Украине стремительно упала цена на популярный овощ

В Украине упала цена на популярный овощ борщевого набора - свеклу. Так, стоимость снижается уже последние две недели.

Причины снижения цены

Свекла падает в цене, так как спрос на нее сильно уменьшается.

На данный момент свеклу в рознице можно купить по цене 12-16 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем на прошлой неделе.

Очередное снижение отпускных цен в сегменте эксперты отрасли связывают с перенасыщением рынка свеклой.

Также сегодня наблюдается значительное снижение спроса на свеклу, а уборка урожая идет достаточно активно почти во всех регионах страны. В таких условиях производители вынуждены снижать цены и идти на уступки.

Несмотря на то, что цена на свеклу в Украине снижается уже вторую неделю подряд, она все равно значительно выше прошлогодней.

К концу июля 2021 года свекла стоила в среднем в 1,6 раза дешевле, чем сегодня.

Сколько сейчас стоит свекла

Отметим, что в супермаркетах сейчас популярный овощ стартует от 16 гривен за килограмм. Найти его в каждом магазине - не проблема.