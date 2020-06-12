Наташа Королева эмоционально высказалась о Евромайдане: мои братья там были (видео)

Наташа Королева высказалась о Революции Достоинства и как ее братья принимали участие в протестах, а также рассказала о ситуации с запретом въезжать в Украину.

Российская певица призналась, что чувствует себя киевлянкой и украинкой не только по свидетельству о рождении, но и по духу. Об этом артистка рассказала в интервью "Люкс ФМ" в передаче "Слава+".

Королева отметила, что у нее до сих пор сохранилась медаль, которую выдавали в 1973 году, что ребенок рожден в городе Киеве.

"По своему духу и темпераменту, по корням... это же не убрать, как молоко матери, я такая українка-україночка!" - сказала певица.

Комментируя запрет на въезд в Украину на 5 лет "из-за действий, противоречащих интересам" государства, знаменитость убеждена, что никому не переходила дорогу и все обвинения сфабрикованы.

"Что касается изначально всего этого процесса, он возник, наверное, от какой-то большой человеческой зависти. Потому что на тот момент для меня была шоком вся эта история. А во-вторых, те обвинения, которые мне приписывали, они были недостоверные и это было все сфабриковано. Поэтому тоже было много вопросов - за что?" - возмущается Королева.

Также она высказала предположение, что историю раздули специально, потому что "откуда-то сверху дали команду "фас" мочить директора Жовтневого Палацу и Романа Недельского, директора Дворца Украина".

"То есть эта массовая атака шла на них. Потому что один привозил типа "русские театры", а второй как бы "русских артистов". И такой ближайший "русский артист", который был в Украине - это Наташа Королева. И уже продан концерт. И все негодование, зависть и злость, которые есть в людях... все этот человек слил на меня... Ну, Бог ему судья, чтобы он только не болел, чтобы коронавирус прошел мимо него", - высказалась певица.

При этом артистка недоумевает, почему музыка должна быть связана с политикой и кто это придумал.

Рассказывая о Евромайдане, Королева "разделила" его на две части.

"Первый Евромайдан, который случился - когда побили детей. У меня все братья живут в Киеве. Они были на Майдане, носили борщи, котлеты делали. Первый Майдан, когда вышли простые, нормальные, адекватные люди, живущие в Киеве, от той несправедливости, которая случилась, когда побили детей", - говорит Наталья.

Она добавила, что разрешила активистам приходить в свою квартиру недалеко от Майдана Независимости (на Владимирской), чтобы помыться, переодеться, покушать.

"Это была одна история. Потом эта история переросла совершенно в другую. Я, как человек, находящийся постоянно в информационном поле, ну порой я вижу, что много пиз**жа!" - эмоционально высказалась Королева.

"Поэтому я не хочу! Я хочу быть в домике, петь свои добрые песни для хороших добрых людей независимо, на какой территории они проживают", - добавила артистка.

Видео: Наташа Королева высказалась о Евромайдане и почему ей запретили въезд в Украину

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