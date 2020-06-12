Наташа Корольова емоційно висловилася про Євромайдан: мої брати там були (відео)

Наташа Корольова висловилася про Революцію Гідності та як її брати брали участь у протестах, а також розповіла про ситуацію із забороною в'їжджати до України.

Російська співачка зізналася, що відчуває себе киянкою і українкою не тільки за свідоцтвом про народження, але і за духом. Про це артистка розповіла в інтерв'ю "Люкс ФМ" в передачі "Слава+".

Королева зазначила, що у неї до цих пір збереглася медаль, яку видавали в 1973 році, що дитина народжена в місті Києві.

2По своїм духом і темпераментом, по корінню... це ж не прибрати, як молоко матері, я така українка-україночка!" - сказала співачка.

Коментуючи заборону на в'їзд в Україну на 5 років "через дії, що суперечать інтересам" держави, знаменитість переконана, що нікому не переходила дорогу і всі звинувачення сфабриковані.

"то стосується спочатку всього цього процесу, він виник, мабуть, від якоїсь великої людської заздрості. Тому що на той момент для мене було шоком вся ця історія. А по-друге, ті звинувачення, які мені приписували, вони були недостовірні і це було все сфабриковано. Тому теж було багато питань - за що?" - обурюється Королева.

Також вона висловила припущення, що історію роздули спеціально, тому що "звідкись зверху дали команду "фас" мочити директора Жовтневого Палацу і Романа Недельского, директора Палацу "Україна".

"То є ця масова атака йшла на них. Тому що один привозив типу "російські театри", а другий як би "руських артистів". І такий найближчий "російський артист", який був в Україні - це Наташа Корольова. І вже проданий концерт. І все обурення, заздрість і злість, які є в людях... все ця людина злив на мене... Ну, Бог йому суддя, щоб він тільки не хворів, щоб коронавірус пройшов повз нього", - зауважила співачка.

При цьому артистка дивується, чому музика повинна бути пов'язана з політикою і хто це придумав.

Розповідаючи про Евромайдане, Королева "розділила його на дві частини.

"Перший Євромайдан, який трапився - коли побили дітей. У мене всі брати живуть у Києві. Вони були на Майдані, носили борщі, котлети робили. Перший Майдан, коли вийшли прості, нормальні, адекватні люди, які живуть в Києві, від тієї несправедливості, яка трапилася, коли побили дітей", - каже Наталя.

Вона додала, що дозволила активістам приходити в свою квартиру недалеко від Майдану Незалежності (на Михайлівській), щоб помитися, переодягнутися, поїсти.

"Це була одна історія. Потім ця історія переросла зовсім в іншу. Я, як людина, що знаходиться постійно в інформаційному полі, ну деколи я бачу, що багато піз**жа!" - емоційно висловилася Королева.

"Тому я не хочу! Я хочу бути в будиночку, співати свої добрі пісні для хороших добрих людей незалежно, на території якої вони проживають", - додала артистка.

Відео: Наташа Корольова висловилася про Евромайдане і чому їй заборонили в'їзд в Україну

Раніше Наташа Корольова розкрила, чому Володимир Зеленський поправив їй спідничку.

Нагадаємо, що раніше Наташа Корольова, яка виявилася сусідкою Анастасії Заворотнюк, розповіла про її стан на поточний момент.