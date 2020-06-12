Зеленский поправил юбочку Наташе Королевой: было очень узкое платье

Наташа Королева вспомнила про инцидент с Владимиром Зеленским (коллаж РБК-Украина)

Скандальная Наташа Королева вспомнила, как Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку на съемках

Одиозная российская певица с украинским корнями Наташа Королева рассказала, как во время съемок президент Украины Владимир Зеленский поправил ей узкую юбку. Неоднозначное заявление артистка сделала в присутствии своего супруга во время интервью Регине Тодоренко. Сейчас же певица решила прокомментировать инцидент и внести больше однозначности в свое заявление.

Как рассказала артистка в интервью "Люкс ФМ", неоднозначный момент в отношениях между ней и президентом Украины произошел еще во время того, когда Владимир Зеленский строил карьеру комика. Наташа вспомнила о своих творческих отношениях с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а именно как Владимир Александрович во время выступления поправил ей юбку.

"Я снималась в "Вечернем Киеве" и у нас там была такая мизансцена. У меня было очень узкое платье, и я сидела долго, а потом, когда встала, юбка ушла вверх… И как-то так оно все логично легло и я говорю: "Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку", - вспомнила артистка.

Также певица прокомментировала отношения с Владимиром Зеленским, когда он уже стал президентом.

"Ну я как-то знаешь, Слав, не слежу. Не хочу даже особо, знаешь, внедряться туда. Но все так неоднозначно и непросто, и не знаю, рад ли сам Владимир Александрович", - добавила Королева.

Наташа Королева рассказала, как Зеленский поправил ей юбку

Напомним, что ранее Наташа Королева, которая оказалась соседкой Анастасии Заворотнюк, рассказала о ее состоянии на текущий момент.

Стоит отметить, что ранее Наташа Королева лично обратилась к Владимиру Зеленскому за помощью.

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Автор: Киселева Анна