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Наталя Могилевська показала, як зробити лампочку, яка працюватиме рік

Наталья Могилевская розповіла, як зробити лампочку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилась способом, який допоможе освітити свій будинок під час вимкнення світла.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, артистка поділилась лайфхаком, який допоможе змайструвати лампочку, яка прослужить безперебійно рік. Для такого способу знадобиться декілька батарейок, фольга та маленька лампочка.

"Фольга у цьому випадку слугує перехідником, без неї світла не буде. Така лампочка працює рік без будь-яких проблем. Я дуже сумую за помаранчевим світлом у центрі міста - там такі помаранчеві ліхтарики", - сказала Могилевська.

Наталя Могилевська показала, як зробити лампочку з фольги та батарейок (скрін)

Також артистка показала, де по своєму будинку розмістила такі своєрідні ліхтарики. Зокрема, вони розташовані в гардеробній, ванній кімнаті та навіть у шафі.

Раніше Могилевська показувала, як мало не потрапила під обстріл.

Також співачка розповідала про свого нового обранця.

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Наталя Могилевськапевец