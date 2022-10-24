Нас Бог завернув: Могилевська мало не потрапила під обстріл

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила, що мало не потрапила під обстріл на Черкащині. Разом із командою вона їхала до Олександрії, де було заплановано концерт.

За словами артистки, вона разом із командою їхала до Кіровоградської області 22 жовтня на концерт. І дорогою, вже на Черкащині пролунала повітряна тривога - була атака ракет і дронів.

Від удару з повітря їх уберегла чиста випадковість – вони заїхали дорогою на заправку буквально за кілька хвилин до удару.

"Дорога була нелегкою. Ми ледь не потрапили під обстріл. Дякую Богу, що відвів нас від біди... Ми проїжджали Смілу вчора буквально через 5 хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б до епіцентру вибуху. Ми повинні були їхати якраз окружною. Тобто, нас Господь Бог завернув", - розповіла Наталія Могилевська.

Варто відзначити, шо Цце вже не вперше співачка потрапляє під повітряну атаку з боку Росії.