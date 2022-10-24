ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нас Бог завернув: Могилевська мало не потрапила під обстріл

Новость на русском →
Понеділок 24 жовтня 2022 19:07
Нас Бог завернув: Могилевська мало не потрапила під обстріл Фото: Наталія Могилевська (instagram com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила, що мало не потрапила під обстріл на Черкащині. Разом із командою вона їхала до Олександрії, де було заплановано концерт.

Деталі Могилевська повідомила на своїй сторінці у Instagram.

За словами артистки, вона разом із командою їхала до Кіровоградської області 22 жовтня на концерт. І дорогою, вже на Черкащині пролунала повітряна тривога - була атака ракет і дронів.

Від удару з повітря їх уберегла чиста випадковість – вони заїхали дорогою на заправку буквально за кілька хвилин до удару.

"Дорога була нелегкою. Ми ледь не потрапили під обстріл. Дякую Богу, що відвів нас від біди... Ми проїжджали Смілу вчора буквально через 5 хвилин після вибуху. Якби до цього не зупинилися на заправці, то потрапили б до епіцентру вибуху. Ми повинні були їхати якраз окружною. Тобто, нас Господь Бог завернув", - розповіла Наталія Могилевська.

Нас Бог завернув: Могилевська мало не потрапила під обстріл Варто відзначити, шо Цце вже не вперше співачка потрапляє під повітряну атаку з боку Росії.

Раніше ми повідомляли про те, що Наталія Могилевська разом із сусідами намагалася збити дрон-камікадзе, який літав над її домом.

А також ми розповідали про те, що 22 жовтня російські окупанти завдали ударів по кількох областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталя Могилевська