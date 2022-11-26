Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год

В частности, артистка поделилась лайфхаком, который поможет смастерить лампочку, которая прослужит бесперебойно год. Для такого способа понадобится несколько батареек, фольга и маленькая лампочка.

"Фольга в этом случае служит переходником, без нее света не будет. Такая лампочка работает год без каких-либо проблем. Я очень скучаю по оранжевому свету в центре города - там такие оранжевые фонарики", - сказала Могилевская.

Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку из фольги и батареек (скрин)

Также артистка показала, где по своему дому разместила такие своеобразные фонарики. В частности, они расположены в гардеробной, ванной и даже в шкафу.