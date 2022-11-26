ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год

Новина українською →
Суббота 26 ноября 2022 16:00
Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год Наталья Могилевская рассказала, как сделать лампочку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась способом, который поможет осветить свой дом при выключении света.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, артистка поделилась лайфхаком, который поможет смастерить лампочку, которая прослужит бесперебойно год. Для такого способа понадобится несколько батареек, фольга и маленькая лампочка.

"Фольга в этом случае служит переходником, без нее света не будет. Такая лампочка работает год без каких-либо проблем. Я очень скучаю по оранжевому свету в центре города - там такие оранжевые фонарики", - сказала Могилевская.

Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать годНаталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год

Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку из фольги и батареек (скрин)

Также артистка показала, где по своему дому разместила такие своеобразные фонарики. В частности, они расположены в гардеробной, ванной и даже в шкафу.

Ранее Могилевская показывала, как чуть не попала под обстрел.

Также певица рассказывала о своем новом избраннике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья Могилевская певец