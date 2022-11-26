Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку, которая будет работать год
Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась способом, который поможет осветить свой дом при выключении света.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
В частности, артистка поделилась лайфхаком, который поможет смастерить лампочку, которая прослужит бесперебойно год. Для такого способа понадобится несколько батареек, фольга и маленькая лампочка.
"Фольга в этом случае служит переходником, без нее света не будет. Такая лампочка работает год без каких-либо проблем. Я очень скучаю по оранжевому свету в центре города - там такие оранжевые фонарики", - сказала Могилевская.
Наталья Могилевская показала, как сделать лампочку из фольги и батареек (скрин)
Также артистка показала, где по своему дому разместила такие своеобразные фонарики. В частности, они расположены в гардеробной, ванной и даже в шкафу.
Ранее Могилевская показывала, как чуть не попала под обстрел.
Также певица рассказывала о своем новом избраннике.