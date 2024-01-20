Наталя Холоденко запросила підписників на свій день народження. Квитки коштували по 25 тис грн (фото)

День народження за гроші

Для святкування Наталя орендувала цілу конференц-залу, куди запросила всіх охочих розділити цей день з нею. Важко припустити, скільки коштує оренда такого приміщення в готелі "Ермітаж" у Монако.

Однак на сайті бронювання номерів можна побачити, що вартість номерів за добу стартує від 22 000 гривень.

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Програми заходу представлено не було. Вочевидь, Наталя ділилася порадами, спілкувалася із шанувальниками та співала пісні.

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Хоча Холоденко зазначила, що подія дасть можливість "зануритися у її світ та оточення, отримати новий досвід спілкування, забрати купу корисних інсайтів та добре відпочити".

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Крім неї, на заході також були й інші спікери. Хто саме - невідомо.

Якщо ж хтось не зміг придбати квиток на офлайн зустріч, її можна навіть переглянути в записі. Зараз він коштує 1 390 гривень, але це вартість зі знижкою.

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