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Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

Наталья Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon)
Автор: Юлия Гаюк

16 января известному психологу и эксперту на телевидении Наталье Холоденко исполнился 41 год. Свой праздник она отмечала в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж". Наталья решила пригласить своих подписчиков, но не бесплатно. Билеты на празднование стоили около 25 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Натальи Холоденко в Instagram.

День рождения за деньги

Для празднования Наталья арендовала целый конференц-зал, куда пригласила всех желающих разделить этот день с ним. Трудно предположить, сколько стоит аренда такого помещения в отеле "Эрмитаж" в Монако.

Однако на сайте бронирования можно увидеть, что стоимость номеров за сутки стартует от 22 000 гривен.

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Программа мероприятия представлена не была. Очевидно, Наталья делилась советами, общалась с поклонниками и пела песни.

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Хотя Холоденко отметила, что событие позволит "погрузиться в ее мир и окружение, получить новый опыт общения, взять кучу полезных инсайтов и хорошо отдохнуть".

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Кроме нее, на мероприятии также были и другие спикеры. Кто именно - неизвестно.

Если кто-то не смог приобрести билет на офлайн встречу, ее можно даже просмотреть в записи. Сейчас он стоит 1 390 гривен, но это стоимость со скидкой.

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