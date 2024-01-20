Наталья Холоденко пригласила подписчиков на свой день рождения. Билеты стоили по 25 тыс грн (фото)

16 января известному психологу и эксперту на телевидении Наталье Холоденко исполнился 41 год. Свой праздник она отмечала в одной из самых дорогих гостиниц Монте-Карло "Эрмитаж". Наталья решила пригласить своих подписчиков, но не бесплатно. Билеты на празднование стоили около 25 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Натальи Холоденко в Instagram.
Для празднования Наталья арендовала целый конференц-зал, куда пригласила всех желающих разделить этот день с ним. Трудно предположить, сколько стоит аренда такого помещения в отеле "Эрмитаж" в Монако.
Однако на сайте бронирования можно увидеть, что стоимость номеров за сутки стартует от 22 000 гривен.
Скриншот
Программа мероприятия представлена не была. Очевидно, Наталья делилась советами, общалась с поклонниками и пела песни.
Скриншот
Хотя Холоденко отметила, что событие позволит "погрузиться в ее мир и окружение, получить новый опыт общения, взять кучу полезных инсайтов и хорошо отдохнуть".
Скриншот
Кроме нее, на мероприятии также были и другие спикеры. Кто именно - неизвестно.
Если кто-то не смог приобрести билет на офлайн встречу, ее можно даже просмотреть в записи. Сейчас он стоит 1 390 гривен, но это стоимость со скидкой.
Скриншот
Ранее мы сообщали о том, что группа "Без Обмежень" прекратила сотрудничество с фондом Гринкевичей.
Читайте также, как Тимур Мирошниченко поздравил сына с днем рождения.