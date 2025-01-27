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Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два года

Понедельник 27 января 2025 16:45
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Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два года Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Любовь Блажко

Недавно актриса Наталка Денисенко похвасталась покупкой нового авто, о котором мечтала. И теперь звезда украинских фильмов и сериалов рассказала, во сколько ей обошлась дорогостоящая покупка.

Этими деталями селебрити поделилась во время разговора с журналистами программы "Ранок у великому місті", и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детальнее, что известно.

Как Денисенко комментирует покупку машины

В январе она стала обладательницей новенького Mercedes-Benz. Во время общения с журналистами Денисенко призналась, что давно хотела ездить за рулем такого автомобиля.

По словам Наталки, ей даже советовали купить новый транспорт и избавиться от старого, но она раньше не решалась, поскольку была убеждена, что тратить средства на подобное в период полномасштабной войны - не совсем то, что стоит делать. Однако впоследствии знаменитость таки изменила свое мнение по этому поводу.

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала этот год. Мой продюсер говорит: "Наташа, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, не время для этого, это может кого-то триггерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", - поделилась деталями актриса.

Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два годаНаталка Денисенко (скриншот)

Денисенко сама не стала озвучивать сумму, однако когда журналистка назвала приблизительную стоимость машины, то Наталка не стала возражать. Mercedes-Benz, о котором мечтала актриса, стоит около 60 тысяч долларов (примерно 2 542 200 гривен). Чтобы приобрести машину, ей пришлось собирать на нее два года и усердно работать.

"Нет, я думаю, что больше (чем год собирала средства - прим. ред.). Где-то два года я откладывала", - сказала звезда.

Напомним, о покупке машины Денисенко сообщила в своих соцсетях и показала серию радостных stories. В одной из них она призналась, что "ее маленькая Наташа внутри радовалась", ведь она смогла осуществить свою мечту и сама заработать на этот автомобиль. Также актриса показала фото, которое мечтала сделать давно.

Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два годаНаталка Денисенко купила новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два годаНаталка Денисенко показала новое авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кто такая Наталка Денисенко

Это 35-летняя актриса, звезда многих украинских фильмов и сериалов. Она замужем за своим коллегой, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ. Вместе супруги воспитывают сына Андрея. Отношения пары начались на съемочной площадке, где они сыграли влюбленную пару.

Кроме официальной свадьбы, звезды устраивали свадебное празднование на Мальдивах и другие. В общем влюбленные сыграли четыре свадьбы, о чем Денисенко рассказывала в прошлом. Для Фединчика это второй брак - ранее он был в законных отношениях с женщиной по имени Виктория.

Наталка Денисенко рассказала, во сколько ей обошлось новое авто, на которое она собирала два годаНаталка Денисенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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