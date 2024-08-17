ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Богдан Буше відреагував на скандал через відео про "блогерський фронт"

Субота 17 серпня 2024 12:27
UA EN RU
Богдан Буше відреагував на скандал через відео про "блогерський фронт" Богдан Буше (фото: instagram.com/bushe8)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер та ведучий Богдан Буше (справжнє прізвище - Шелудяк) відреагував на скандал, в який потрапив через нове відео. Критики та хейту було чимало, адже юзери не розуміли, навіщо він це зробив.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), реакція Буше з'явилася в Stories на його сторінці в Instagram.

Що написав блогер

Після хейту та засуджень Буше розмістив усього одну Stories. На чорному фоні він написав, що скандальне відео видалили за його проханням.

"Це був дійсно крінж", - написав він.

Втім, Шелудяк не став звертатися до військових, яких образив та обурив ролик. Своєю реакцію на вчинок блогера, зокрема, ділилися ветеран "Азову" Дід Шинобі, захисник Маріуполя Давид "Хімік" Касаткін та Денис "Квебек".

Богдан Буше відреагував на скандал через відео про &quot;блогерський фронт&quot;

Реакція Буше (скріншот)

Скандал з Шелудяком - з чого все почалося

Днями у соцмережах продакшн-студії GOVOR з'явилося відео. На ньому зустрілися Буше, засновник компанії та військовий. Сюжет було побудовано так, аби показати важливість "блогерського фронту".

"Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато і тяжко працюють. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети - перемоги", - зазначила людина у військовій формі.

Це відео швидко "розлетілося" мережею. На нього відреагували військові та просто користувачі. І Буше отримав чимало хейту.

Юзери писали, що не розуміють спроби Буше виправдати "блогерський фронт". На відео він говорив, що втомився, а тому коментатори іронічно пропонували йому помінятися місцями з тими, хто нині на фронті.

До слова, нещодавно донька Кузьми Скрябіна щемливо звернулася до батька в день його народження.

Окрім цього, раніше Притула "підколов" Єфросиніну через слова про відпочинок в Карпатах.

Читайте РБК-Україна в Google News
сканал Зірки шоу-бізнесу
NEWS
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО