Богдан Буше відреагував на скандал через відео про "блогерський фронт"

Блогер та ведучий Богдан Буше (справжнє прізвище - Шелудяк) відреагував на скандал , в який потрапив через нове відео. Критики та хейту було чимало, адже юзери не розуміли, навіщо він це зробив.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), реакція Буше з'явилася в Stories на його сторінці в Instagram .

Що написав блогер

Після хейту та засуджень Буше розмістив усього одну Stories. На чорному фоні він написав, що скандальне відео видалили за його проханням.

"Це був дійсно крінж", - написав він.

Втім, Шелудяк не став звертатися до військових, яких образив та обурив ролик. Своєю реакцію на вчинок блогера, зокрема, ділилися ветеран "Азову" Дід Шинобі, захисник Маріуполя Давид "Хімік" Касаткін та Денис "Квебек".

Реакція Буше (скріншот)

Скандал з Шелудяком - з чого все почалося

Днями у соцмережах продакшн-студії GOVOR з'явилося відео. На ньому зустрілися Буше, засновник компанії та військовий. Сюжет було побудовано так, аби показати важливість "блогерського фронту".

Терміново треба вигадати нову стадію крінжу, бо звичайне "крінж" вже недостатньо. Я ще від порожньої коробки з приставкою для хлопчика не відійшла. pic.twitter.com/Wr3vzqjAZ5 — Уліч (@iamulyshhh) August 15, 2024

"Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато і тяжко працюють. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети - перемоги", - зазначила людина у військовій формі.

Це відео швидко "розлетілося" мережею. На нього відреагували військові та просто користувачі. І Буше отримав чимало хейту.

Юзери писали, що не розуміють спроби Буше виправдати "блогерський фронт". На відео він говорив, що втомився, а тому коментатори іронічно пропонували йому помінятися місцями з тими, хто нині на фронті.