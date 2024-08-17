Наталка Денисенко показала долгожданную встречу с мужем-военным и растрогала сеть (фото)
Наталка Денисенко, которая ранее комментировала тему своего похудения, показала романтическое фото с мужем Андреем Фединчиком. Избранник актрисы, как известно, с началом полномасштабного вторжения РФ пошел защищать страну, поэтому встречи стали для них настоящей долгожданной радостью.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, что именно она показала и как отреагировали подписчики.
Наталка Денисенко показалась с мужем
На опубликованном в сети кадре можно увидеть, что звезда украинских фильмов и сериалов очень счастлива. Пара увиделась впервые за последние несколько месяцев - до этого их встреча была в апреле.
"Без лишних слов. Мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца!" - оставила Наталка лаконичную подпись к романтическому кадру.
Денисенко показала встречу с мужем (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Также в других stories известная украинка показала, как встречала любимого вкусными блюдами.
"Просто поздравьте меня. Мой лучший муж рядом со мной!" - написала Денисенко в другой stories.
Актриса растрогала сеть романтичными кадрами (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Реакция сети
Коллеги и поклонники искренне порадовались за воссоединение семьи. В комментариях под постом они оставили немало приятных слов, адресованных паре. Вот некоторые из них:
- "Наслаждайтесь моментом!"
- "Мои голубята, встретились! Плачу"
- "Самые ценные минуты, когда квартира превращается в военторг, но это приносит только счастье"
- "Как трогательно, до мурашек"
- "Очень милые! Искренне радуюсь за вас"
- "Какие вы красивые и классные"
- "Это очень трогательно! Какое счастье"
- "Радуемся вместе с вами"
- "Поздравляю и радуюсь, искренне радуюсь"
- "Вот так выглядит счастье".
К слову, Андрей Фединчик в 2022 году, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, сначала пополнил ряды терробороны Житомира, а затем перевелся в ряды ВСУ.
В соцсетях его избранница делится трогательными кадрами, когда тот приезжает на выходные или в долгожданный отпуск.
Пара воспитывает сына Андрея (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Брак с Денисенко является вторым для актера-защитника. Они познакомились на съемках сериала, где играли влюбленную чету. Сыграли несколько свадеб, и одна из них прошла на Мальдивах. Осенью 2017 года у пары родился сын Андрей.
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