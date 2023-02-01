Наталка Денисенко - про перехід на українську: "Не хочу бути тією людиною, яку прийшли "звільняти" окупанти"
Зірка серіалів і кіно Наталка Денисенко з 24 лютого минулого року, коли сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, відмовилася від вживання російської мови й повністю перейшла на українську. Хоча до цього актриса теж думала, що "какая разніца?".
Про це героїня "Кріпосної", "Саги", "Століття Якова" та інших кінопроєктів сказала в інтерв’ю УНІАН.
За словами актриси, мовне питання в умовах війни вкрай важливе.
"Після 24 лютого я свідомо перейшла на українську, адже не хочу бути тією людиною, яку прийшли "звільняти" окупанти", - каже вона.
При цьому Наталка зізнається: раніше вона була з тих людей, які казали "какая разніца?"
"Я розумію, що раніше була жертвою російської пропаганди. Зараз пазл у моїй голові зійшовся, і я стала спілкуватися виключно українською", - говорить актриса.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Перехід на українську дався зірці не складно.
"Я й раніше володіла українською, але все ж іноді лізуть русизми. Проте я успішно перейшла на нашу мову за короткий термін, привчила свого синочка. Зараз йому п'ять, і він розмовляє українською", - ділиться Денисенко.
Також жінка дала поради тим, хто досі не може (або не хоче) перестати розмовляти мовою окупанта.
"Найголовніше в цій справі (у переході на українську мову - ред.) - усвідомлення, що ти дійсно цього хочеш. У мене є знайомі, які взагалі не розмовляли українською, проте за декілька місяців вивчили її", - пояснює Наталка.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
"Я розумію, що комусь важко це зробити, але якщо нашим бійцям не важко нас захищати, то чому нам має бути легко говорити російською? Хай краще буде важко зробити якесь зусилля й заговорити рідною мовою", - додає вона.
А тим, хто досі не розуміє, чому важливо перейти у спілкуванні з російської на українську, актриса радить подивитися документальний фільм "Соловей співає", який "розставить всі крапки над "і".
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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